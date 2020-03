Vice-presidente da União da Ilha é assassinado a tiros no Rio

247 - O vice-presidente da escola de samba União da Ilha do Governador, o advogado Marcelo Vinhaes, foi assassinado a tiros no início da madrugada desta sexta-feira (6) na Freguesia, bairro da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Ele estava dentro de um carro, quando dois rapazes encapuzados numa moto dispararam tiros.

Uma mulher que acompanhava o Vinhaes no carro ficou ferida e foi levada a um hospital da região.

Em nota, a direção da escola de samba disse estar perplexa com o crime. "Chocou todos os segmentos da escola", diz a nota.

A União da Ilha foi uma das rebaixadas para a série A do Carnaval do Rio. A agremiação teve um enredo sobre a vida nas favelas cariocas e ficou em último lugar na disputa do grupo especial, com 264,2 pontos. A outra rebaixada foi a Estácio de Sá, com 264,7 pontos.