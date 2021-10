Vice-presidente do PSDB de SP anuncia apoio a Eduardo Leite contra João Doria

O vice-presidente do diretório do PSDB do estado de São Paulo, Evandro Losacco, divulgou uma carta com oito motivos para apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na disputa contra o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio na prévia nacional tucana edit

247 - O vice-presidente do diretório do PSDB do estado de São Paulo, Evandro Losacco, decidiu apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na disputa contra o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio na prévia nacional tucana, marcada para 21 de novembro.

De acordo com a coluna Painel, Losacco divulgou uma carta com oito motivos para explicar a escolha pelo chefe do executivo gaúcho, como identidade com o PSDB, gestão de qualidade e apoio popular. O dirigente também disse que Leite é a melhor via e capacidade de diálogo para romper polarização.

Ex-deputado, Losacco é próximo de José Serra e Geraldo Alckmin. O segundo deixou o partido após atritos com Doria e deve disputar o governo do estado em 2022.

