Vice-presidente do PT sofre ameaça de agressão em Minas

247 - A vice-presidente do PT de Minas Gerais, Patrícia Melo, candidata a deputada estadual, foi ameaçada por um homem portando uma arma branca nesta quarta-feira (7). O caso aconteceu em Uberaba, no triângulo mineiro. O homem gritava “Bolsonaro” e xingava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Patrícia gravava um vídeo ao lado de um boneco de madeira do ex-presidente.

A candidata a deputada denunciou a agressão nas redes sociais.

1) Hoje, no dia do bicentenário de nossa independência, vimos o candidato @jairbolsonaro discursar de modo a disfarçar toda podridão que representa.



No momento em que gravávamos material da nossa campanha, sofremos um atentado por um seguidor dessa seita criminosa pic.twitter.com/hvJA6SeuXO September 7, 2022





O deputado Reginaldo Lopes, líder da bancada do PT na Câmara, afirmou que o PT exige a apuração dos fatos e a responsabilização do agressor, para que outros casos não se repitam e o direito das mulheres sejam plenamente respeitados. "A sociedade brasileira tem sido vítima do ódio e da incitação à violência praticados por Bolsonaro e seguidores. Especialmente as mulheres são alvos dos bolsonaristas que não conseguem e não querem respeitar a democracia e o espaço das mulheres na política", disse Reginaldo Lopes em nota.

