Vice-presidente do PT, Washington Quaquá lucra cerca de R$ 1 milhão em camarote na Sapucaí

247 - Local de encontro entre políticos do PT, o camarote de carnaval organizado pelo vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá (RJ), rendeu um lucro neste ano de cerca de R$ 1 milhão. O valor ainda não contabiliza o desfile das campeãs, no próximo sábado (25), quando poderá vender mais ingressos.

"Camarote é um bom negócio. Não é à toa que todo mundo faz; que tem empresários que fazem os grandes camarotes. Eu diminuí o lucro, porque dei muitos convites para a favela. Mas, no balanço, deu lucro, sim. Camarote é um negócio. É uma parte das coisas que eu faço pra viver", disse Quaquá em entrevista ao jornal Metrópoles.

O “Camarote Favela”, como é chamado, foi criado em 2020 e é realizado por uma empresa comandada por Quaquá e sua esposa, Gabriela Lopes. O parlamentar disse que o objetivo é "democratizar" o acesso aos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Neste ano, o Camarote Favela não abriu venda de ingressos para o público. A venda foi feita para empresas, empresários, políticos e outros conhecidos. "Ano que vem é provável que a gente venda [para o público em geral]. Neste ano, como o país está muito polarizado, a gente não queria gente de fora do nosso universo. Muitos deputados convidados e resolvemos fazer mais corporativo", disse.

No Carnaval deste ano, foram 300 ingressos por dia (de um total de 1 mil) ao público este ano. De acordo com o deputado, o valor do ingresso por dia fica entre R$ 1.500 e R$ 2.500. "Não é uma coisa para ter lucro absurdo. A gente modula para ter um lucro razoável e oferece para o pessoal da favela a participação", afirmou.

