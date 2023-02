Victor, ex-dupla de Leo, humilha ambulante e é condenado a pagar R$ 21 mil em indenização

Apoie o 247

247 - Victor Chaves, ex-integrante da dupla Victor & Leo, bem como a empresa Vida Boa Show e Eventos, foram condenados a indenizar em R$ 21 mil um vendedor ambulante humilhado pelo cantor sertanejo durante uma apresentação em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 2012.

Segundo a sentença, como publicado em reportagem no portal BHAZ, o caso ocorreu no dia 17 de maio daquele ano, durante uma apresentação da dupla no rodeio da cidade. Enquanto o ambulante trabalhava embaixo de um guarda-sol, foi obrigado a se retirar do ponto de vendas por seguranças e xingado por Victor.

O vendedor disse que, após se recusar a deixar o ponto, a dupla parou “abruptamente” o show. Victor então teria se dirigido ao vendedor, ordenando que fosse embora, por “atrapalhar a visibilidade do público”.

