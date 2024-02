"Vida" e "princesa": confira os diálogos entre jogador do Corinthians e jovem morta

A jovem morreu após se encontrar com o jogador no apartamento dele, na zona leste de São Paulo edit

247 - Mensagens entre o jogador de futebol Dimas Cândido de Oliveira, 18 anos, da categoria de base do Corinthians, e Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, revelam como foram as últimas conversas entre o casal antes de ela morrer na última terça-feira (30).

A jovem morreu após se encontrar com o jogador no apartamento dele, na zona leste de São Paulo. Ele disse a investigadores que a garota passou mal durante relação sexual consensual. Ela apresentava intenso sangramento na vagina.

De acordo com as conversas, divulgadas pelas emissoras Globo e Record, Livia chamou o atleta de "vida" e "amor" em alguns momentos, e Dimas usar os termos "gatinha" e "princesa". Ele a trata como "gatinha" e "princesa".

O tom foi respeitoso, sem conversas com conotação sexual explícita. No último dia 30, data do encontro, as mensagens indicaram que eles ia fazer sexo. "Eu não gosto de transar sem camisinha", disse. "Eu também não", respondeu.

A defesa de Dimas afirmou que o casal estava se encontrando pessoalmente pela primeira vez. Antes eles tinham contado pelo Instagram. O advogado Tiago Lenoir disse que os dois não beberam nem usaram drogas. "Ele confirmou que eles tiveram relações sexuais consensuais e com uso de preservativo. No local havia apenas cigarros eletrônicos levados por ela".

Espera-se que os exames necroscópicos, toxicológicos e sexológicos, realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), tragam mais detalhes sobre o caso em um prazo de 30 a 60 dias.

