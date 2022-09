Vídeo de ato em Copacabana em 2021 volta a circular como se fosse deste ano

Imagens falsas foram compartilhadas pelo então secretário de Cultura, Mário Frias (PL), em seu perfil oficial no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - Bolsonaristas estão divulgando falsamente nas redes sociais um vídeo gravado em 2021 que mostra uma multidão na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, como sendo da comemoração do Sete de Setembro deste ano.

Segundo a agência de checagem Aos Fatos, as imagens compartilhadas na postagem foram registradas em um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que aconteceu na data da comemoração da Independência em 2021 e foram compartilhadas pelo então secretário de Cultura, Mário Frias (PL), em seu perfil oficial no Twitter.

As postagens enganosas contam com ao menos 7.000 compartilhamentos no Facebook nesta quarta-feira (7).

Orgulho do meu RJ! pic.twitter.com/KHBlkodGAj — MarioFrias 2208 (@mfriasoficial) September 7, 2021

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.