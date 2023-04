"Vídeo de Boulos com Datena foi recado planejado", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho reagiu ao vídeo vazado de uma conversa entre o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e Datena (PDT) , onde o apresentador sugere ao parlamentar ser seu vice em uma chapa para disputar a prefeitura de São Paulo em 2024. Em entrevista ao à TV 247 nesta terça-feira (4), Carvalho pontuou que não acredita em vazamento de vídeo, mas em uma ação planejada.

“Esse vídeo não foi vazado, uma indiscrição de alguém que participou da reunião. É claro que foi uma ação política, e o Boulos está dando o recado, passando uma mensagem. É óbvio, o Datena disse que quem divulgou é ‘canalha’, o Boulos também criticou… Naturalmente que aquilo foi uma ação planejada. Seria de absoluta ingenuidade da minha parte dizer ‘nossa, teve algum traíra ali que participou e vazou, coitado do Boulos…’. É claro que não. Imagina em uma conversa ali alguém filmando, gravando o tempo todo”, pontuou.

>>> Entenda por que Datena é péssima companhia para a esquerda

Segundo Carvalho, o recorte do vídeo que viralizou na internet é um recado de Boulos ao PT. “Eles conversaram cinco ou seis horas e o que foi divulgado é uma parte mais sensível e é um recado do Boulos. Qual é o recado? ‘Eu vou ser candidato e gostaria de ter alguém que fosse de outro campo para poder agregar votos’, isto é, o Datena. O Datena não vai ser candidato, ele ganha muito mais sendo apresentador. Então ele não vai ser candidato, não vai ser candidato nunca. Então o Boulos quer alguém - ou tem a possibilidade de ter alguém - que seria de um outro campo, que seria um Alckmin na chapa dele", pontuou. Acordo firmado entre Boulos e PT no ano passado prevê apoio dos petistas a Boulos na disputa pela prefeitura da capital paulista no ano que vem, mas espera-se também que o PT ocupe a vaga de vice na chapa do psolista.

O jornalista também comentou a reação do PT por meio do secretário de Comunicação do partido , Jilmar Tatto, que imediatamente entendeu a mensagem enviada pelo psolista. “E qual é a resposta imediata do PT através do Jilmar Tatto? Se filie ao PT, e aí você vai ter um candidato a vice que poderia ser de um outro campo. Agora, não dá para imaginar que o PT fique fora da eleição, que não dispute nem com um candidato a vice. Isso é fora de cogitação”, justificou.

