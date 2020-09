Vídeo: fiscais são cercados e xingados durante vistoria de bar na pandemia

DCM - Fiscais de Ribeirão Preto, no interior de SP, foram xingados por clientes de um bar no Sumarezinho durante vistoria na noite de sexta-feira (4). Tiveram o carro cercado ao sair do local e escaparam de ser linchados. “Vai na favela lá fechar”, diz um sujeito.

Eles encontraram irregularidades no lugar, contrariando os decretos municipais válidos para a fase amarela do Plano São Paulo, como música ao vivo, capacidade superior a 40% e mesas na calçada.

Assista:

