(Vídeo) Freixo e Lula prometem geração de empregos e recuperação da indústria naval

"Vamos trazer o emprego de volta", afirmou o candidato ao governo do estado do Rio Marcelo Freixo (PSB) ao lado do ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PSB ao governo do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, reforçou, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a necessidade de investimentos na indústria naval. "O senhor sempre teve muito carinho pelo Rio. Vamos trazer o emprego de volta. Cuidar da indústria naval e desse povo", disse Freixo a Lula.

O ex-presidente lembrou do governo do PT na Presidência da República. "A quantidade de obras que fizemos aqui, seja do Minha Casa Minha Vida, saneamento básico. Nunca tinha acontecido no Rio de Janeiro e, sobretudo, a recuperação da indústria naval".

O candidato Lula pediu votos a Freixo. "Queria fazer um apelo: o povo do Rio está precisando ter uma chance, de ter um governo digno".

Intenções de voto

Pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record e divulgada na última terça-feira (23), mostrou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e Freixo disputando as duas primeiras posições.

A pesquisa Datafolha, divulgada no dia 1 de julho, mostrou que o ex-presidente Lula conseguiu 41% dos votos no estado do Rio de Janeiro, base eleitoral de Jair Bolsonaro (PL).

Vamos juntos, Presidente @LulaOficial, colocar o Brasil e o RJ de pé novamente! #Lula13 e #Freixo40! 💫 pic.twitter.com/qKiruJNun6 — Marcelo Freixo 40 (@MarceloFreixo) August 26, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.