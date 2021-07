Vídeo mostra ataque a policiais em Nova Iguaçu e investigação aponta relação entre o crime e a milícia

De acordo com a polícia civil, uma disputa entre milicianos culminou na morte de um cabo da PM em uma academia em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro edit

247 - Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que dois homens armados invadem uma academia e atiraram contra policiais militares em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense,. O crime aconteceu em 30 de junho.

De acordo com reportagem do jornal Extra, as imagens mostram o momento em que os cabos Evaldo Souza Torres e Gilson de Oliveira Firmino chegam à academia e instantes depois, dois homens com coletes à prova de balas e toucas ninja descem de um veículo cinza e entram no estabelecimento atirando. Um terceiro homem fica do lado de fora e dá cobertura à ação.

Ao verem os homens armados, os dois agentes correm, mas são baleados. Uma policial que estava no local também ficou ferida.

O cabo Torres morreu quatro dias depois do ataque e outro suspeito terminou morto após ser baleado na rua por um policial que saía para trabalhar no momento do crime. Ele foi identificado como Sandro Santos de Oliveira, conhecido como “Bomba”. As investigações apontam que ele integrava um dos braços da milícia de Wellington da Silva Braga, o “Ecko”, morto em uma operação da Polícia Civil no dia 12 de junho.





