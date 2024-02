Vídeo mostra o momento em que PM é assassinado por bandido em uma viela de Santos

Apoie o 247

247 - Uma gravação de câmera corporal mostrou o momento em que o soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo foi baleado no rosto durante um patrulhamento no bairro Bom Retiro, em Santos, no litoral de São Paulo (assista acima). Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu. As imagens foram divulgadas inicialmente pelo G1 e Metrópoles.

As imagens, registradas pela câmera corporal de Samuel, mostram o PM avançando armado pela comunidade acompanhado de outros policiais. Veja o vídeo abaixo. De acordo com o boletim de ocorrência, os três estavam em um patrulhamento de rotina contra o tráfico de drogas.

Ao entrar em uma viela, o policial se depara com um homem vestido de azul, que atira no rosto do policial e corre. O disparo atingiu o olho direito de Samuel, que foi socorrido e levado à Santa Casa de Santos. Ele não resistiu e à noite teve a morte confirmada.

No local da ocorrência, a polícia apreendeu um celular, um carregador de pistola e um estojo de munição 9 milímetros.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma nova edição da Operação Escudo — de repressão a crimes contra as forças de segurança — está sendo realizada no litoral com o objetivo de identificar e prender suspeitos de envolvimento no caso. O número de procurados não foi divulgado.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Muraro Derrite,

anunciou que o governo do Estado de São Paulo dará todo o apoio à família de Samuel e não poupará esforços para que o crime não fique impune.

Derrite esteve em Santos na noite de sexta-feira (2). "Iniciamos uma operação para localizar os criminosos que covardemente balearam o soldado Cosmo, policial de Rota, durante incursão em região sob influência do crime”, escreveu Derrite no X.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também usou a rede social para prestar solidariedade à família e prometer atitudes contra o crime. "Identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia. Minha solidariedade a todos os familiares e amigos de Samuel".

Viaturas da Polícia Militar fizeram um comboio até o Cemitério do Araçá, na Zona Oeste de São Paulo, onde o corpo do policial Samuel Wesley Cosmo será sepultado na tarde deste sábado (3).

O policial morto tinha 35 anos e tinha um irmão, Kennedy Willian Cosmo, que era PM foi morto a tiros em abril de 2018, na saída de um batalhão em Santo André, na Grande São Paulo.

🚨 Câmera corporal mostra momento em que PM foi baleado em Santos



Soldado da Rota morreu após ser atingido por tiro no rosto em Santos, e sua câmera filmou o momento; crime desencadeou operação na região



Leia: https://t.co/qwcrnzsiKr pic.twitter.com/MRq140LbTp continua após o anúncio February 3, 2024

