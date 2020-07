(Vídeo) Motoboy agredido por policiais em SP afirma que foi eletrocutado dentro de viatura e ameaçado de morte

O motoboy negro agredido pela PM no estado de São Paulo disse que foi eletrocutado pelos agentes dentro da viatura. "Eu já dentro do camburão me eletrocutaram", afirmou edit

247 - O motoboy negro agredido por policiais militares do estado de São Paulo na tarde desta terça-feira (14) afirmou que, depois de agredido, foi eletrocutado pelos agentes dentro da viatura.

"Mais de 6 policiais me agrediram, me bateram, tacaram spray na minha cara, eu já dentro do camburão me eletrocutaram. Ela (a policial) queria me tratar como prêmio. Queria tirar foto para se gabar que tinha me prendido, eu não deixei, ela falou que ia me matar, um monte de coisa. Olha meu estado”, afirma o entregador, mostrando as marcas da agressão.

"Eu não tenho estrutura com o que fizeram comigo hoje. Apreenderam minha moto. Não tenho nem o direito de me manifestar mais, e ta aí ó, o abuso da polícia. Eu parado e me agrediram, me ameaçaram de morte e tudo mais".

"Não consigo respirar": motoboy gritou por socorro durante abordagem de PMs na avenida Rebouças, área nobre de São Paulo, por volta das 12h30 de hoje. Vídeo está sob posse da Corregedoria da corporação. pic.twitter.com/SvXzsIlaQY — Luís Adorno (@LuisAdorno) July 14, 2020

Leia a íntegra na Revista Forum

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.