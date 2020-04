Vídeo: Paes diz que vai 'pegar pipoca' para ouvir gritos de Fora Witzel no Rio

Ex-prefeito do Rio de Janeiro disse achar "engraçado" ouvir as pessoas que elegeram o atual governador contra ele em 2018 agora gritar por sua saída edit

247 - O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) destacou no Twitter ao fato de pessoas que apoiaram o governador Wilson Witzel (PSC) na eleição de 2018 contra o ex-chefe do Executivo municipal agora pedirem a saída do atual comandante do estado.

"Gente! Passaram na frente do meu prédio agora. Tenho que comentar: tão engraçado ver esse pessoal que elegeu o Witzel contra mim em 2018 gritando (ouçam) "Fora Witzel! Fora Witzel!". Que coisa né! Que pessoas volúveis... Vou pegar a pipoca e o guaraná p assistir!", escreveu Paes.

Gente! Passaram na frente do meu prédio agora. Tenho que comentar: tão engraçado ver esse pessoal que elegeu o Witzel contra mim em 2018 gritando(ouçam) "Fora Witzel! Fora Witzel!". Que coisa né! Que pessoas volúveis... Vou pegar a pipoca e o guaraná p assistir!🍿🍿🤣🙄 pic.twitter.com/j896m22lGJ April 18, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.