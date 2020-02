Vídeo: Petrobras impede chegada de água e mantimentos em ocupação de trabalhadores

247 - Mesmo após decisão judicial que entendeu como legal a greve dos petroleiros e a ocupação de um grupo ligado à FUP (Federação Única dos Petroleiros) em uma sala de reuniões no prédio da sede da estatal, no Rio de Janeiro, a diretoria da empresa impede que água e mantimentos sejam entregues aos trabalhadores.

No despacho emitido neste sábado 1, em que negou pedido de reintegração de posse por parte da gestão da Petrobras, a juíza Rosane Ribeiro Catrib enfatiza a legitimidade da ação dos petroleiros: “sabemos bem que não estamos diante daquela ordinária hipótese do piquete às portas da empresa, mas também a ocupação ora questionada deverá ser analisada sob a ótica da excepcionalidade da ação possessória para solução do impasse resultante de movimento grevista”.

Em vídeo divulgados em grupos de Whatsapp e nas redes sociais da FUP, porém, os petroleiros têm denunciado que a gerência mandou cortar a luz do andar onde eles ocupam a sala e, neste domingo, impediram que água e comida chegassem até o grupo. Confira abaixo entrevistas feitas pela TV 247 com os petroleiros neste final de semana e o vídeo mostrando a situação da alimentação.