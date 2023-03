(Vídeo) PM atira no pé de homem durante discussão em frente ao fórum de Cascadura

Foram cinco disparos. O último atingiu o pé esquerdo da pessoa, que acabou caindo no chão edit

247 - Um policial militar discutiu com um homem na manhã desta terça-feira (14), em frente ao Fórum de Cascadura, na Zona Norte da cidade do Rio (RJ), e atirou na direção dele. Foram cinco disparos. O último atingiu o pé esquerdo da pessoa, que acabou caindo no chão.

Em nota, a PM disse que a ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). Segundo a corporação, a Corregedoria investigará os dois.

O militar pediu que o homem deixasse a calçada. O policial tentou algemar o homem, que resistiu.

O homem foi levado sob custódia para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. De acordo com a unidade, o estado de saúde dele era estável no início da tarde.

