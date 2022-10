(Vídeo) Presidente do União Brasil-RJ declara voto em Lula: "inclusão social"

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O prefeito de Belford Roxo e presidente estadual do União Brasil no Rio de Janeiro, Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Waguinho, declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Em encontro que contou com a presença do deputado André Ceciliano (PT), e da deputada federal mais votada do RJ, Daniela do Waguinho (União Brasil), mulher do político, o apoio foi selado, assim como um ato de campanha em apoio ao candidato à presidência da República confirmado em Belford Roxo para a terça-feira (11).

"Na condição de presidente estadual do União Brasil do Rio de Janeiro, nossa decisão foi de liberar os membros do partido para votarem de acordo com as suas próprias escolhas. Como presidente de partido e prefeito, tenho a responsabilidade de ouvir as propostas dos dois lados, vislumbrando o melhor cenário para o Rio de Janeiro e, em especial, para a Baixada Fluminense. Deixo claro que sou aliado do governador Cláudio Castro, mas faço minha declaração de voto em Luiz Inácio Lula da Silva, por sua história de luta pela democracia e inclusão social, pois acredito ser este o caminho mais apropriado para o nosso país", declarou Waguinho.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.