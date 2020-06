(Vídeo) Rapaz questiona PM sobre aglomeração causada por Bolsonaro e ouve: “F*-se”

Após Jair Bolsonaro causar aglomeração em Araguari (MG), um homem afirmou ao agente policial que "amanhã a UPA estará lotada", referindo-se ao risco de contágio por coronavírus. O policial respondeu com palavrões. "Não abre a boca, não enche o saco de ninguém… foda-se" edit

247 - Jair Bolsonaro causou aglomeração no sábado (27) quando foi a Araguari, cidade de Minas Gerais. Em vídeo compartilhado pelo jornal Diário de Pernambuco, o homem apareceu dizendo ao agente que "amanhã a UPA estará lotada", referindo-se ao risco de contágio por coronavírus. O policial respondeu com palavrões. "Cala a boca. Não abre a boca, não enche o saco de ninguém… foda-se. Vai pra lá, vai embora", disse.

Em sua visita, Bolsonaro carregava a máscara nas mãos. Ele estava acompanhado dos ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e da Defesa, Fernando Azevedo.

Além de causar aglomerações em outras ocasiões desde o início do isolamento social, em março, Bolsonaro subestimou a Covid-19. No último dia 22, ele voltou a defender a reabertura do comércio e afirmou que "talvez tenha havido um pouco de exagero" na maneira como a pandemia foi tratada.

Bolsonaro também já classificou o coronavírus como uma "gripezinha", em março, e perguntou "e daí?", ao ser questionado quando o Brasil atingiu a marca de 5 mil mortos pela doença, em abril.

De acordo com o site do governo disponibilizado para atualizações de números da Covid-19, o País tem 1,3 milhão de casos e 57,6 mil óbitos provocados pela pandemia.

Nas duas estatísticas, o Brasil só perde para os Estados Unidos, que, na plataforma Worldometers, tem 2,6 milhões de confirmações e 128 mil mortes.

