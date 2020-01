(Vídeos): Polícia de Witzel e Guarda de Crivella instalam caos na abertura do Carnaval do Rio

Cerca de uma hora após o fim do show do Bloco da Favorita, PM e Guarda Municipal começaram a jogar bombas de efeito moral para dispersar o público na região de Copacabana (RJ) edit

Portal Forum - A Polícia do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC-RJ), e a Guarda Municipal do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) instalaram o caos na noite deste domingo (12) em Copacabana na abertura do Carnaval carioca.

Cerca de uma hora após o fim do show do Bloco da Favorita, ao menos dois carros da Polícia Militar e da Guarda Municipal chegaram ao local e começaram a jogar bombas de efeito moral para dispersar o público.

