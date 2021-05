Vigilância Sanitária interrompe culto de Marco Feliciano com aglomeração

247 - A Vigilância Sanitária interrompeu na noite deste sábado (1°) um culto evangélico na cidade de Morro Agudo com a participação do pastor e deputado Marco Feliciano (PSC-SP).

Fiscalização conjunta da Vigilância Sanitária, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e das polícias Civil e Militar flagrou aglomeração durante a celebração religiosa em desacordo com as regras estabelecidas pelo governo paulista para conter o avanço co contágio do coronavírus.

Segundo reportagem do site Yahoo Notícias, no culto, os fiéis usavam máscaras e álcool em gel, e também tiveram suas temperaturas aferidas. Entretanto, durante sua fala, Marco Feliciano dispensou o item de proteção. Em decorrência da superlotação, a Vigilância Sanitária lavrou um auto de infração contra a organização da igreja.

O MP recebeu denúncias de que Marco Feliciano teria convocado fiéis pela internet para comparecerem ao evento religioso. "Venha você e sua família, faça uma caravana", disse o pastor nas redes sociais.

