Violência bolsonarista em São Paulo é teste para Tarcísio, diz Leonardo Sakamoto

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto avalia, em sua coluna no UOL, que as agressões e a tentativa de fechamento de vias e do aeroporto de Congonhas realizadas por bolsonaristas que não aceitam o resultados das eleições são um teste para o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas. “O governador do Republicanos controla uma polícia militar que tem se mostrado leniente à aplicação da lei quando o bolsonarismo é o delinquente”, destaca Sakamoto.

“Nesta sexta, uma semana após a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos e aniversário de dois anos da invasão trumpista do Capitólio, uma carreata de seguidores de Jair passou por grandes avenidas de São Paulo para demonstrar que não aceitam a vitória de Lula. Espalharam medo e caos”, ressalta o colunista.

Sakamoto observa, ainda, que apesar das agressões contra uma idosa registradas em vídeo e da divulgação de imagens mostrando a tentativa de fechar um dos principais aeroportos do país, os extremistas “não foram molestados pelas forças de segurança, o que não aconteceria se o trancamento da avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas da cidade, fosse realizado por integrantes do MST pedindo recursos para plantar, do MTST demandando moradias ou por professores da rede pública exigindo aumento de salários”.

“Tarcísio colocou um bolsonarista como titular da Secretaria da Segurança de São Paulo, o PM da reserva Capitão Derrite. Mas foi eleito vendendo-se com um discurso menos radical que o do antigo chefe. A depender da escalada da loucura violenta do golpismo em São Paulo, ele será chamado a provar se é apenas um preposto de Jair ou se tem luz própria”, finaliza.

