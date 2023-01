"Viramos o ano com R$ 12 bi em caixa", diz Cláudio Castro, que cita prejuízo na arrecadação após redução do ICMS

Governador do Rio de Janeiro quer negociar com o governo Lula uma revisão de metas do Regime de Recuperação Fiscal edit

247 - Governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) afirmou ao jornal Extra que o estado tem atualmente R$ 12 bilhões em caixa e que vai negociar junto ao governo federal em 2023 uma revisão de metas do Regime de Recuperação Fiscal, por causa da diminuição na arrecadação em decorrência da redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações.

"Estamos no segundo regime. Os grandes cortes já foram feitos. Havia metas não cumpríveis no primeiro regime. O Rio precisava crescer 7%, enquanto o país reduzia 10%. Para o próximo momento, estou muito otimista, até devido ao equilíbrio político e financeiro", afirmou.

"Quando se tem renúncia (de arrecadação) de R$ 10 bilhões (em 2023) em virtude de uma lei federal (que reduziu a alíquota do ICMS de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações), as metas do regime vão ter que ser renegociadas", completou.

