Visitas transitam tranquilamente sem máscara em hospital que Bolsonaro está internado

Imagens mostram visitas de Jair Bolsonaro transitando sem máscara no hospital de luxo Nova Star

247 - Jair Bolsonaro está internado desde a última quarta-feira (14) no hospital de luxo Vila Nova Star, em São Paulo, e desde então recebe visitas no local, que desprezam o uso de máscaras.

Nas redes sociais circulam imagens da primeira-dama Michelle Bolsonaro abraçada com o maquiador bolsonarista Agustín Fernandez no local. Além disso, Bolsonaro tem passe livre para circular pelo hospital para tirar fotos com outros enfermos.

A Secom também divulgou na manhã desta sexta-feira uma foto em que o chefe do Gabinete Pessoal, Célio Faria Júnior, aparece sem máscara ao lado de Bolsonaro.

Hospital Nova Star tem chef francês

Jair Bolsonaro está sob tratamento de luxo. Segundo informa o portal Época, os apartamentos são equipados com sala de estar, tevê de 60 polegadas e mobiliário de madeira que esconde a fiação hospitalar. Um tablet para uso do paciente permite controlar a iluminação e o abrir e fechar das persianas. O gadget ainda possibilita chamadas médicas, traz a agenda de medicamentos e tratamentos e permite dar notas para médicos e enfermeiros. A unidade de saúde também conta com uma equipe de 12 profissionais por leito.

Outra coisa que se destaca no hospital é a alimentação. O cardápio sofisticado é assinado pelo chef francês Roland Villard.

