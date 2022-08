Vítima de Bruno Krupp tem medida protetiva expedida pela Justiça

Apoie o 247

247 - O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Niterói, no Rio de Janeiro, concedeu uma medida protetiva a um modelo de 28 anos, que registrou uma ocorrência de estupro contra o também modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp.

Krupp, que inicialmente foi preso por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, está proibido de se aproximar a menos de 200 metros da jovem. Além disso, ele não poderá manter contato por qualquer meio de comunicação, informa o jornal O Globo.

Segundo a jovem, os dois se conheceram por intermédio de amigos em comum. Após um flertarem em uma festa, ela decidiu ir para a casa dele em Niterói. De acordo com a reportagem, ao chegar na casa de Krupp, ele a deixou com dois amigos para irem ao evento, com a justificativa de que chegaria mais tarde.

No retorno, já bêbado, o modelo fez sexo à força com a jovem. “Eu falei várias vezes para ele parar e ele literalmente me forçou. Forçou mesmo. Depois de muito relutar, eu simplesmente cedi e foi horrível. Me senti um objeto”, delcarou. A jovem contou ainda que, no meio do estupro, ele pegou um celular tentou gravá-la sem roupa, diz a reportagem.

