Vítima de enxadada tem parte do crânio removida e guardada na barriga

Onias Brito da Silva passar por procedimento após ser atingido na cabeça com uma enxada durante uma briga em Bady Bassitt, no interior de SP edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Gabriela Marçal, Metrópoles - Onias Brito da Silva, de 61 anos, teve parte de seu crânio removida e implantada para conservação na parede de seu abdômen. O ajudante de motorista precisou passar pelo procedimento cirúrgico após ter sido atingido na cabeça por uma enxada durante uma briga, em 18 de outubro, em Bady Bassitt, no interior de São Paulo.

O homem diagnosticado com hematoma e fratura no crânio precisou de drenagem e da cirurgia chamada de craniectomia descompressiva. A operação durou seis horas e ocorreu no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Após quase 30 dias internado para recuperação, o homem recebeu alta em 17 de novembro. As informações são do portal G1.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE