Viúva de Marielle Franco, Monica Benicio diz que o 'ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista é outra tentativa de golpe'

247 - Viúva da ex-vereadora do Rio Marielle Franco (Psol), Monica Benicio, em mandato na Câmara Municipal da capital fluminense e também do mesmo partido, alertou nesta quinta-feira (15) para o que, segundo ela, vai ser uma mensagem golpista o ato a favor de Jair Bolsonaro (PL) marcado para o próximo dia 25 na cidade de São Paulo.

"O ato pró-bolsonaro, convocado para a Avenida Paulista, é uma outra tentativa de golpe. O inelegível tenta intimidar o poder judiciário, criando um suposto constrangimento pra sua prisão. Ao mesmo tempo, se tiver prisão preventiva decretada, vai tentar se fazer de 'perseguido'. É um chorão. Vive se vitimizando, como o grande covarde que é. Em breve vai poder ficar de mimimi na cadeia", afirmou.

Na semana passada, a Polícia Federal iniciou a Operação Tempus Veritatis (“A hora da Verdade”), com o objetivo de ter mais detalhes do plano golpista e punir os envolvidos no esquema. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

