Viúva de Marielle Franco, Monica Benicio será candidata a vereadora no Rio pelo PSOL

247 - Monica Benicio, viúva da ex-vereadora do Rio Marielle Franco, anunciou sua candidatura à Câmara Municipal da capital fluminense pelo PSOL nas eleições de novembro. "Acho importante que essa percepção de legado de Marielle seja colocada como algo coletivo. A Marielle se torna símbolo de representatividade, de resistência e de esperança porque mulheres e a sociedade se aliaram às pautas dela", diz a arquiteta, em entrevista ao UOL.

Marielle Franco foi assassinada pelo crime organizada em março de 2018. Ativista de direitos humanos, ela denunciava a violência cometida por policiais nas favelas, bem como a atuação de milícias.

Os criminosos efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras na região central do Rio. Antes haviam perseguido por cerca de três quilômetros o carro onde estava a parlamentar.

"Estou há dois anos e cinco meses num processo de luta, num luto muito duro, e pensava que não conseguiria avançar justamente por ficar o tempo inteiro revirando histórias e memórias", conta a viúva de Marielle. "Mas fui conversando com algumas pessoas, e toda solidariedade veio me compondo. Eu me senti quase com a responsabilidade de assumir esse meu lugar", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.