Vizinhos homenageiam Moraes Moreira no Rio

247 - O cantor e compositor Moraes Moreira, que morreu nesta segunda-feira, 13, aos 72 anos, foi homenageado por vizinhos nesta tarde, na rua das Acácias, na Gávea, na Zona Sul do Rio.

Ele bateram palmas, colocaram clássicos de Moraes Moreira como Preta Pretinha, do álbum Acabou Chorare, de 1972, dos Novos Baianos, e gritavam das janelas: “Viva, Moraes”.

Moraes Moreira morreu nesta madrugada em sua casa no Rio. Conforme a assessoria do artista, ele morreu por volta das 6h depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio.

Segundo Eduardo Moraes, irmão do cantor, o corpo de Moraes Moreira foi encontrado após a chegada da emprega doméstica no apartamento em que ele morava. O artista vivia sozinho, segundo o irmão.

Prédios vizinhos aos de Moraes Moreira, que teve a morte confirmada nesta segunda-feira (13), prestaram homenagens, gritaram “Viva, Moraes”, e um morador tocou trecho de “Preta Pretinha”, música do clássico álbum Acabou Chorare, dos Novos Baianos. pic.twitter.com/Y208QYqGW3 — Henrique Coelho (@Henriqueg112) April 13, 2020

