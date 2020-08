Votação de impeachment de Witzel deve ocorrer em até duas semanas

Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) acertaram uma sessão para constituir uma nova comissão, já que a que estava em funcionamento foi suspensa pelo presidente do STF, Dias Toffoli edit

247 - Para acelerar o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) acertaram uma sessão para constituir uma nova comissão, já que a que estava em funcionamento foi suspensa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Segundo presidente da casa, André Ceciliano (PT), “o processo estará encerrado em duas semanas”.

Na segunda também é a data limite para que a Procuradoria Geral da República (PGR) se manifeste sobre recurso que está com o ministro do STF Alexandre de Moraes e suspende os efeitos da liminar de Toffoli. Caso a manifestação seja contrária, os deputados elegerão os novos membros da comissão, e o processo será apreciado em dez sessões, de acordo com o jornal O Globo.

Ceciliano informa que serão convocadas sessões extraordinárias durante toda a semana que vem para apreciar o caso e tem expectativa que a autorização para o impeachment seja dada no dia 28 deste mês.

Se Moraes suspender a liminar, o processo será encerrado já na semana que vem, ainda segundo o presidente.

