Votação de impeachment de Witzel só deverá ocorrer no dia 22 de setembro

247 - A votação do impeachment do governador afastado Wilson Witzel pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que estava prevista para ocorrer na próxima semana, só deverá ocorrer no dia 22 deste mês.

A Alerj adiou atendendo a um pedido dos advogados para que a comissão especial do impeachment só começasse a contar seus prazos na quarta-feira (9), apesar da defesa ter sido enviada aos deputados na semana passada.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.