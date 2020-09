Votação na Alerj pode abrir impeachment de Witzel; entenda o caso

Se o impeachment for aprovado, um tribunal misto - composto por cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio - terá 120 dias para concluir se Wilson Witzel cometeu crime de responsabilidade edit

247 - Acusado de irregularidades em contratos da área da Saúde no Rio de Janeiro, o governador afastado Wilson Witzel (PSC) é alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A Casa iniciou nesta quarta-feira, 23, a votação da abertura do processo contra o governador.

A sessão começou às 15h para a discussão do processo. Cada um dos 25 partidos terá até uma hora para falar. As siglas poderão escolher até cinco deputados para discursar, ocupando a tribuna por até 10 minutos. Até o momento, são 27 deputados inscritos.

Witzel poderia solicitar ao presidente da Alerj um tempo para fazer a defesa oralmente, mas o governador afastado não compareceu na assembleia, alegando Covid-19. Em seguida, os deputados irão a votar nominalmente. São necessários dois terços dos deputados estaduais (47 votos) para a abertura do processo.

Witzel recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 23, para pedir que a Corte suspenda o processo de impeachment. Ele está afastado do cargo pelo STJ desde o dia 28 de agosto.