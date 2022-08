'Vou enterrar daqui a pouco um pedaço de mim', diz pai de menina morta após sair de casa para comprar pão em BH

Apoie o 247

247 - "Vou enterrar daqui a pouco um pedaço de mim, uma criança. Foi um covarde que fez isso, um monstro, foi um monstro. É o pior dia da minha vida. É um pedaço de mim, é a minha filha. Tá difícil, tá difícil".

O desabafo é de Rogério Rodrigues, pai de Bárbara Victória Vitalino Rodrigues, e foi feito nesta quarta-feira (3) durante o velório da menina de 10 anos em uma funerária, no bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

O corpo Bárbara foi encontrado com uma corda amarrada no pescoço em um matagal, após ser perseguida por dois homens ao sair de uma padaria. Ela havia saído de casa para comprar pães, de acordo com reportagem do portal G1.

