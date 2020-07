Wadih Damous: como boxeador travestido de juiz, Moro nocauteou a democracia brasileira

O ex-deputado federal enquadrou o ex-juiz Sergio Moro, que declarou que, como juiz, era adversário do ex-presidente Lula na condução da Lava Jato edit

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous comentou no Twitter a fala do ex-juiz Sergio Moro, que declarou que era adversário do ex-presidente Lula na condução da Lava Jato.

Damous afirmou que Moro, como um lutador de boxe no ringue, "nocauteou" a democracia. "Como lutador de boxe travestido de juiz, Moro nocauteou de uma só vez a democracia, a ordem jurídica e os direitos e garantias fundamentais".

