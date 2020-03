Wadih Damous diz ter sintomas de coronavírus, mas não consegue fazer o teste

"Não consigo fazer exame para coronavírus em nenhum lugar. Estou sem direito a diagnóstico. O exame virou privilégio de algumas 'personalidades'", escreveu o ex-deputado Wadih Damous (PT-RJ) no Twitter edit

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) afirmou que está com sintomas do coronavírus, mas não consegue fazer testes.

"Estou há 5 dias com os sintomas que exigem atenção de acordo com a área da saúde. Só não tenho dificuldade respiratória. Não consigo fazer exame para coronavírus em nenhum lugar. Estou sem direito a diagnóstico. O exame virou privilégio de algumas 'personalidades'", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.