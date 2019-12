Wadih Damous passa a ter vergonha de ser vascaíno após patrocínio da Havan

Após dias de negociação, o clube Vasco e a rede de lojas Havan fecharam um acordo de patrocínios. Na visão do ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), "o tal Veio da Havan, com o seu bolsonarismo tosco, representa tudo o que o Vasco repudiou ao longo de sua trajetória" edit

247 - Após dias de negociação, o clube Vasco e a rede de lojas Havan fecharam um acordo de patrocínios. Na visão do ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ), que também presidiu a OAB do Rio de Janeiro, " o patrocínio da Havan desonra a história do Vasco".

"O tal Veio da Havan, com o seu bolsonarismo tosco, representa tudo o que o Vasco repudiou ao longo de sua trajetória", acrescenta.

"Sempre tive orgulho de ser vascaíno. Hoje, o orgulho cede lugar a vergonha. Alexandre Campelo é um traidor", lamenta Damous.

A parceria gerou a revolta de muitos torcedores, pelo fato de Luciano Hung, o dono da rede, ser Bolsonarista e um dos principais empresários que lutam contra os direitos trabalhistas no País.

