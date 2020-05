Wadih questiona: jornalistas terão a dignidade de Felipe Neto?

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) questionou se colunistas da imprensa tradicional farão um mea culpa por terem apoiado o golpe contra Dilma Rousseff e uma pereguição midiática contra o Partidos dos Trabalhadores, o que permitiu a ascenção de Jair Bolsonaro.

"Será que um dia Miriam Leitão, Merval Pereira, Vera Magalhães e outros e outras terão a dignidade de Felipe Neto e admitirão a sua responsabilidade pela ascensão de Bolsonaro e seu fascismo e de que o impeachment de Dilma foi um golpe de estado? Eu acho que não", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

Será que um dia Miriam Leitão, Merval Pereira, Vera Magalhães e outros e outras terão a dignidade de Felipe Neto e admitirão a sua responsabilidade pela ascensão de Bolsonaro e seu fascismo e de que o impeachment de Dilma foi um golpe de estado? Eu acho que não.#FiqueEmCasa May 19, 2020

O youtuber e empresário Felipe Neto fez uma autocrítica e chamou o impeachment de Dilma de golpe. "Em primeiro lugar, a mea culpa eu faço sem problema algum. Quem acompanha minha história sabe muito bem que um defeito que não tenho é de teimosia e não pedir desculpas. Errei muito no passado e aprendi com esses erros", disse.

"E não afirmo aqui, que hoje seja um adorador ou participante de um projeto petista, mas não tenho dúvidas de que no momento do impeachment, que podemos chamar de golpe, a minha colaboração embora fosse nada se comparável com a força que tenho hoje nas redes sociais, sem dúvida ela existiu e foi usada de maneira errada", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.