Wassef: advogada de Flávio Bolsonaro é sócia de jurista que orientou delação de ex-presidente da Fecomércio-RJ

O advogado Frederick Wassef, que defendia Flávio Bolsonaro, culpou a advogada do senador, Luciana Pires, pela inclusão de seu nome na investigação, desencadeada a partir de delação do ex-presidente da Fecomércio-RJ Orlando Diniz

247 - O advogado Frederick Wassef, que defendia o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), culpou a advogada do parlamentar, Luciana Pires, pela inclusão de seu nome na investigação, desencadeada a partir de delação premiada do ex-presidente da Fecomércio, Orlando Diniz. Wassef disse que Luciana é sócia de Juliana Bierrenbach, que conduziu as negociações do acordo de Diniz com o Ministério Público Federal do Rio. A advogada de Flávio negou ter atuado no caso. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale, nesta quinta-feira (10).

Wassef foi citado na delação do ex-presidente da Fecomércio Orlando Diniz. De acordo com um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de julho deste ano, o escritório de Wassef teria recebido R$ 2, 6 milhões da Nagib Eluf Sociedade de Advogados. O escritório teria contratado por Diniz que em seguida teria subcontratado Wassef para supostamente atender casos de falsificação de documentos.

Em nota à imprensa nesta quarta, Wassef afirma que Diniz "mente" a seu respeito a mando de advogados que visam atender o interesse de outro cliente em comum, em referência à jurista que atua na defesa de Flávio.

"O delator Orlando Diniz está deliberadamente mentindo a meu respeito a mando de advogados inescrupulosos que estão usando-o como míssil teleguiado para me atingir visando atender o interesse de um outro cliente em comum", escreveu Wassef.

