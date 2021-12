Weintraub e Janaina Paschoal se desentendem sobre chapa da extrema direita em São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Abraham Weintraub, tido como o pior ministro da Educação da história do Brasil, escancarou suas divergências com a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) pelo Twitter nesta quarta-feira (29).

Pela rede social, a parlamentar sugeriu a formação de uma aliança eleitoral de extrema direita em São Paulo e a nível nacional para 2022, tendo Weintraub como candidato a deputado federal.

Participariam ainda da união Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, a jurista Angela Gandra, Arthur Weintraub, o ex-ministro Ricardo Salles e a médica Nise Yamaguchi, do gabinete paralelo.

"Abraham, li na Oeste que você disse ser meu adversário e de Tarcísio! O que é isso, companheiro? Bora reunir todos na mesma sigla! Tarcísio - Governador; Angela Gandra - Vice; Janaina - Senadora; Abraham líder de uma super bancada de federais e Arthur de estaduais. Pense bem, eu que estou indo para o sacrifício! Uma única cadeira, um único turno... Vamos trabalhar juntos para ocupar as Casas Legislativas. Não sabemos quem será presidente! Pense bem, criatura! Se conseguirmos, ainda trazemos a doutora Nise para puxar voto com você para os federais. E Salles com seu irmão para os estaduais. Não é hora de cisão! Deixa para brigar depois!", escreveu Janaina para Weintraub.

O ex-ministro, então, respondeu de maneira ríspida, mostrando não querer diálogo com a parlamentar. "Primeiro, não sou seu companheiro. Aliás, isso é termo da esquerda! Quando era de seu interesse, você descobriu meu telefone e me ligou (não fui eu que te procurei). Agora twitta sobre sua decisão, querendo se impor. Achei sua postura muito falsa e interesseira. 'Estou indo para o sacrifício...'. Que papo furado!".

