Weintraub também propaga fake news contra Lula impunemente

ICL

247 – Abraham Weintraub, que pretende disputar o governo de São Paulo após ter sido apontado por especialistas como o pior ministro da educação da história do Brasil, usou suas redes sociais para disseminar impunemente notícias falsas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Weintraub repete o que já havia sido feito por Carlos Bolsonaro – o que confirma que as grandes plataformas de tecnologia não têm tomado ações para coibir as fake news. Confira:

Saudade da época que era "apenas" um pedalinho... pic.twitter.com/gmH4ZBpymq — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) January 13, 2022

