Wilson Witzel é barrado ao tentar participar de reunião no Palácio do Planalto

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PMB) foi barrado ao tentar participar de uma reunião no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira (15). De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, o ex-chefe do Executivo fluminense tentou participar de uma reunião marcada pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA).

"O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) pediu uma agenda para apresentar um projeto à Secretaria de Comunicação Social (Secom). O ex-governador Wilson Witzel, que é apoiador do Instituto, teve conhecimento da agenda e tentou participar. A presença do ex-governador não estava prevista na agenda. Ele não foi recebido por ninguém da Secom", disse a nota, de acordo com o jornal O Globo.

Eleito governador em 2018, Witzel sofreu impeachment em 2021 após acusações de desvios de dinheiro na área da saúde. Investigadores conseguiram informações com base na Operação Placebo, da Polícia Federal para investigar desvios na saúde do Rio.

Quando foi afastado, Witzel não apoiava mais Jair Bolsonaro. Ele foi substituído pelo vice Cláudio Castro (PL), reeleito governador na eleição de 2022.

