Witzel: "Bolsonaro é quem deve se preocupar com uma prisão"

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou que o desejo de Jair Bolsonaro, de que ele seja preso, "não acontecerá" e que "quem tem que estar preocupado com uma prisão, sinceramente, com todo o respeito, pela avaliação que faço como jurista e como juiz que fui, não sou eu"

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou que o desejo de Jair Bolsonaro, de que ele seja preso, "não acontecerá". Segundo Witzel, Bolsonaro é quem deve "ficar ´preocupado". Witzel é investigado pelo Ministério Público Federal e pela polícia Federal no âmbito de um inquérito que apura irregularidades em contratos destinados ao combate da pandemia do novo coronavírus.

“Eu sei exatamente o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Essa prisão que o presidente deseja para mim não acontecerá. Acho que ele tem que ficar mais preocupado com os atos que ele tem praticado, diante do que vem fazendo, tensionando com as instituições, afrontando a lei de segurança nacional, sendo investigado por prevaricação, falsidade ideológica, interferência na Polícia Federal, fakenews, uso de dinheiro de caixa dois no TSE”, disse Witzel em entrevista à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (5).

“Quem tem que estar preocupado com uma prisão, sinceramente, com todo o respeito, pela avaliação que faço como jurista e como juiz que fui, não sou eu. Acho que ele tem que estar preocupado é com a liberdade dele”, completou, segundo reportagem do jornal O Globo.

