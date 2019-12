Witzel condena ataque à sede do Porta dos Fundos

O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que repudia o ataque à sede do Porta dos Fundos e “toda forma de violência ou intolerância”. Ele também disse que o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga, se reuniu de manhã com a equipe do canal para obter mais informações sobre o ocorrido edit

247 - O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou nesta quinta (26) que repudia o ataque à sede do Porta dos Fundos e “toda forma de violência ou intolerância”. Ele também disse que o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga, se reuniu de manhã com a equipe do canal para obter mais informações sobre o ocorrido. “Queremos, no prazo mais rápido possível, encontrar quem são os autores dessa espécie de atentado", disse ele, como reproduziu o jornal Estado de S.Paulo.

A Polícia Civil do Rio criou uma espécie de força-tarefa para investigar o atentado contra o canal. O caso foi registrado na 10ª DP, onde está sendo tratado como crime de explosão e tentativa de homicídio, acresenta a reportagem.

Barucke e o delegado titular da 10ª DP, Marco Aurélio de Paula Ribeiro, reuniram-se na manhã desta quinta-feira com o ator João Vicente de Castro para tratar do ataque e de suas possíveis consequências.