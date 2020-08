Witzel dava as ordens para que licitações fossem fraudadas, segundo ex-secretário

247 - O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos, que delatou o esquema de fraude em licitações pelo governo de Wilson Witzel, afirmou que o governador afastado dava ordens diretas para fraudar licitações e garantir a continuidade do esquema de corrupção.

As fraudes teriam como contrapartida o pagamento de propina ao grupo liderado por Witzel.

As delações de Santos deram base para a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de afastar Witzel do cargo por 180 dias.

Segundo o ex-secretário de Saúde, foi o próprio governador que o ordenou, em março de 2020, a direcionar a licitação para uma organização social que já estava gerindo o Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda.

Um caso parecido teria ocorrido no contrato de gestão do Hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul, de acordo com o delator.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.