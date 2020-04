Witzel: desconfiança de Bolsonaro torna batalha contra o coronavírus ainda mais difícil

"Não é possível que a essa altura do campeonato os governadores e prefeitos continuem a ser vistos como inimigos", escreveu o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, reclamou em rede social da desconfiança do governo Jair Bolsonaro em relação aos governadores e prefeitos do Brasil.

Para ele, este conflito torna a batalha contra a pandemia de coronavírus ainda mais difícil. "A falta de confiança do governo federal nas ações de todos os governantes do país no enfrentamento do coronavírus torna essa batalha ainda mais difícil. Não é possível que a essa altura do campeonato os governadores e prefeitos continuem a ser vistos como inimigos", escreveu.

