Witzel diz acreditar que crise da água na Cedae foi 'sabotagem'

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou acreditar que a crise da água distribuída pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio, (Cedae) foi uma "sabotagem". De acordo com o chefe do Executivo estadual, a intenção seria "manchar" a imagem da companhia para o leilão de concessão. Desde o começo do ano, a água distribuída pela companhia tem chegado aos consumidores com coloração turva e mau cheiro. A Polícia Civil investiga o caso.

"Eu desconfio que houve uma sabotagem, exatamente para manchar a gestão eficiente que está sendo feita na Cedae preparando ela para o leilão", disse Witzel na inauguração do programa Segurança Presente.

"Houve, de fato, uma imperícia. Agora vamos apurar se foi dolosa ou culposa. Se quem deveria tomar conta para evitar que o que está acontecendo agora, no verão e nas férias, acontecesse foi simplesmente um fato culposo. Ou seja, incompetência. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito que o que está sendo apurado é uma sabotagem por conta do leilão. Há muitos interesses envolvidos”, acrescentou.