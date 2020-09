Witzel diz receber com “tranquilidade” aprovação de impeachment pela Alerj

O governador afastado Wilson Witzel (PSC) disse ter recebido com “tranquilidade” a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), cuja a comissão aprovou a continuidade do processo de impeachment contra ele edit

247 - O governador afastado Wilson Witzel (PSC) disse ter recebido com “tranquilidade” a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), cuja a comissão aprovou a continuidade do processo de impeachment contra ele.

O relatório que aponta irregularidades em compras e renovações de contratos para a área da saúde durante a pandemia do coronavírus e agora seguirá para aprovação no plenário da Casa, que precisa de 47 votos para aprovar o processo.

Todos os 24 deputados da comissão presentes à sessão foram favoráveis ao prosseguimento do rito.

"Recebo com respeito e tranquilidade a decisão da comissão da Alerj. Além da defesa por escrito, antes da votação em plenário farei a minha defesa presencial, demonstrando que não cometi crime de responsabilidade. Tenho confiança em um julgamento justo", disse ele.

"Combati o crime organizado e a corrupção, que tentou se instalar no meu governo. Eu determinei a investigação dos contratos da Saúde e afastei os suspeitos. O linchamento político do qual tenho sido vítima deixará marcas profundas no RJ", prosseguiu.

"Venho sendo acusado sem provas e sem direito à ampla defesa, inclusive no STJ. A minha luta é pela democracia, é para que um governador eleito pelo povo possa prosseguir e concluir o seu mandato", concluiu.

