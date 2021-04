Witzel entrega alegações finais sobre seu processo de impeachment

247 - A defesa de Wilson Witzel (PSC) entregou as alegações finais sobre seu processo de impeachment ao Tribunal Especial Misto (TEM), nesta terça-feira, 27. O TEM deve julgar na próxima sexta-feira, 30, o processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro.

Os advogados de Witzel alegam que o governador afastado não teve participação nos casos que estão sendo apurados e que não há nenhum ato que o atrele a qualquer conduta de corrupção.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu que o presidente do TEM deve prestar esclarecimentos sobre o processo no prazo de 24 horas.

Nesta segunda-feira, 26, o governador afastado entrou com uma ação no STF em que pede para que seu processo de impeachment volte para a fase de instrução, o que implicaria em marcação de nova data para o julgamento de seu afastamento definitivo do mandato.

