Witzel estuda suspender pagamentos de contas de água, energia e telefonia devido a pandemia do coronavírus

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, avalia adotar novas medidas para tentar conter o surto da covid-19 no Estado que incluem a restrição do transporte de massa, controle da circulação de pessoas por meio do uso de QR Code e até a suspensão das cobranças das contas de água, luz e telefones por 60 dias edit

247 - O avanço do novo coronavírus está levando o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, avalia adotar medidas radicais para tentar conter o surto da covid-19 no Estado. Dentre as medidas em análise estão a restrição do transporte de massa, controle da circulação de pessoas nas ruas por meio do uso de QR Code e até a suspensão das cobranças das contas de água, luz e telefones por até 60 dias.

"Estamos avaliando medidas de restrição extrema à circulação de pessoas na rua. Só sai com autorização. Estou vendo com o secretário de Ciência e Tecnologia um aplicativo com um QR Code. Todo mundo tem celular, né?”, disse Witzel em entrevista ao jornal O Globo.

Ainda segundo Witzel, a economia fluminense será duplamente afetada pela crise, tanto a resultante da pandemia como a da queda nos preços internacionais do petróleo, que deverão afetar repasse dos royalties ao Estado. “O Rio tem duas grandes tragédias do ponto de vista econômico a caminho. Além do coronavírus, a partir de junho a queda do barril do petróleo vai atingir duramente o repasse de participações especiais e royalties”, disse.

Diante disso, Witzel diz avaliar adotar medidas que aliviem o contribuinte. “Os bancos suspenderam por 60 dias o pagamento de boletos e nós devemos também adotar o mesmo caminho. Já pedi para a Cedae avaliar a suspensão por 60 dias. Ela tem dinheiro em caixa para suportar isso. Estamos falando de conta de água, luz, gás e telefone, que hoje também é essencial para a sobrevivência das pessoas. Já os tributos, estou avaliando. Evidentemente alguma coisa vai ter que ser feita. O comércio não vai faturar. Então não vai nem ter o que pagar”, ressaltou.