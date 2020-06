Witzel flexibiliza isolamento e autoriza funcionamento de shoppings, bares e restaurantes

Decreto assinado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), também autoriza a retomada da prática de esportes, como o futebol, e de cultos religiosos edit

247 - Um decreto assinado pelo governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (PSC), publicado em uma edição do Diário Oficial na sexta-feira (5), autoriza a flexibilização das medidas de isolamento social no Estado devido à pandemia a partir deste sábado.

Segundo o decreto, estão autorizados o funcionamento de shoppings e centros comerciais das 12h às 20 horas, com público restrito em 50% da capacidade, entre outros cuidados. Áreas de recreação, como cinemas, deverão permanecer fechados.

O texto também autoriza retomada de esportes, como o futebol, desde que sejam os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde sejam seguidos. Os cultos religiosos também estão autorizados a retomarem suas atividades desde que os fiéis higienizem as mãos, mantenham distância de um metro e meio um do outro e utilizem máscaras, além de permanecerem em áreas ventiladas.

Os bares e restaurantes estão autorizados a funcionar com 50% da capacidade de frequentadores. Academias permanecerão fechadas até o próximo dia 21 de junho.

As academias continuarão fechadas até dia 21 de junho, mas estão liberadas as práticas esportivas ao ar livre, inclusive em parques públicos. O decreto, porém, orienta que as atividades físicas devem ser feitas, preferencialmente, perto de casa.

