Witzel já está com um pé fora do governo, diz Bernardo Mello Franco

247 – O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, dificilmente escapará da cassação, avalia o jornalista Bernardo Mello Franco. "A Assembleia Legislativa do Rio aprovou a abertura de processo de impeachment contra Wilson Witzel. O governador não teve nem os votos do seu próprio partido, o PSC. Foi goleado por 69 a 0, um placar que faria inveja à seleção do Felipão", diz ele, em sua coluna .

"A unanimidade indica que o ex-juiz já está com um pé fora do Palácio Guanabara. Na verdade, seu mandato começou a desmoronar antes mesmo da votação. Nas últimas duas semanas, ele perdeu seis secretários. A debandada incluiu o líder do governo na Alerj, que também votou contra o ex-aliado."

